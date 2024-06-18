Петер Пеллегрини рассказал о встрече с премьером Нидерландов.

Словакия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте должность генерального секретаря Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал президент республики Петер Пеллегрини. Иностранный чиновник выступил по результатам неформального саммита НАТО в Брюсселе. Глава европейского государства подернул, что в рабочем диалоге с Рютте говорил о необходимости решить вопрос, связанный с противовоздушной обороной в Словакии, в случае избрания голландца на пост в НАТО.

Могу сегодня официально подтвердить, что после переговоров с кандидатами и после переговоров с господином премьером Марком Рютте,после консультации с правительством Словакия может поддержать премьера Рютте в качестве главы НАТО. Петер Пеллегрини, президент Словакии

В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Peter Pellegrini