Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Альянс предпримет меры поддержки.

Украина не будет готова соответствовать стандартам НАТО в 2020 году. Об этом сообщили в докладе представители Парламентской ассамблеи альянса. Период 2019-2020 годов будет решающим для продвижения реформы обороны в стране. Иностранцы добавили, что с 2014 года на Украине заметен прогресс в сфере безопасности.

Однако заявку на вступление в НАТО члены альянса примут после того, как все критерии будут соблюдены. Когда это произойдет, Киеву нужно будет четко обозначить готовность к присоединению.

Сейчас Европейское сообщество проявляет терпимость и гибкость в отношении Украины. В НАТО предложили оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила заниматься дестабилизацией

Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим. Оно должно также оказывать давление на Россию, чтобы прекратить дестабилизацию Украины говорится в тексте обращения

Запад также надеется создать меры поддержки для Украины в рамках проекта "план Маршалла". Программа ранее обеспечила мир и восстановление Европы после завершения Второй мировой войны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Military Channel