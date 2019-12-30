Согласно документу, с российской компании должны снять претензии на 7,4 млрд долларов.

"Газпром" подписал с Киевом мировое соглашение. Согласно документу, с российской компании должны снять антимонопольные претензии на сумму 7,4 млрд долларов. Об этом написал замминистра юстиции Украины Иван Лищина в своем Facebook.

Подробностей сделки чиновник раскрывать не стал, потому что "она конфиденциальная". Важно то, что Россия отзывает свои требования, а Украина не нарушает правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах.

Лищина также опубликовал фотографию, на которой можно увидеть подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления "Газпрома" Елены Бурмистровой под документом.

Напомним, протокол по газовому сотрудничеству был подписан Россией и Украиной 20 декабря. Он предусматривает, что Киев откажется от всех претензий на сумму около 7,4 млрд долларов. В свою очередь "Газпром" отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

Ранее мы писали, что "Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по мировому соглашению.

Фото: Facebook / Іван Ліщина