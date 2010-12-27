Украина: В больнице скончалась двухголовая девочка

Неделю назад в Черновцах родились сиамские близнецы с общим туловищем и двумя головами.

В Черновцах в клинической больнице скончалась девочка, родившаяся с двумя головами.

Сообщается, что мать ребенка была уведомлена о том, что в ее чреве находятся сиамские близнецы с общим туловищем и двумя головами. Женщина отказалась прерывать беременность по религиозным соображениям. Девочки родились в конце сентября на 33 неделе беременности. У них по паре рук, паре ног, три легких и две головы. Кроме этого имелись и другие множественные патологии.

Медики даже не рассматривали вопрос о разделении близняшек, так как в первую очередь они пытались стабилизировать их состояние. Но, несмотря на все усилия медиков, малышки скончались. Украинские СМИ сообщают, что мать ни разу не навестила девочек в больнице, а отец приносил только средства ухода для младенцев.

Фото: : Рixabay,