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Украина: В больнице скончалась двухголовая девочка
Сегодня, 8:40
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MShaffter

Украина: В больнице скончалась двухголовая девочка

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Неделю назад в Черновцах родились сиамские близнецы с общим туловищем и двумя головами.

В Черновцах в клинической больнице скончалась девочка, родившаяся с двумя головами.

Сообщается, что мать ребенка была уведомлена о том, что в ее чреве находятся сиамские близнецы с общим туловищем и двумя головами. Женщина отказалась прерывать беременность по религиозным соображениям. Девочки родились в конце сентября на 33 неделе беременности. У них по паре рук, паре ног, три легких и две головы. Кроме этого имелись и другие множественные патологии.

Медики даже не рассматривали вопрос о разделении близняшек, так как в первую очередь они пытались стабилизировать их состояние. Но, несмотря на все усилия медиков, малышки скончались. Украинские СМИ сообщают, что мать ни разу не навестила девочек в больнице, а отец приносил только средства ухода для младенцев.

Фото: : Рixabay, 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Общество, Здоровье,

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