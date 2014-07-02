Спецпосланник главы США объяснил, что пока что у Белого дома нет решения украинского конфликта.

Мирный план американского президента-республиканца Дональда Трампа по урегулированию ближневосточного конфликта в секторе Газа может повлиять на выход из украинского регионального кризиса. Соответствующее заявление сделал специальный посланник США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. Такую оценку иностранный эксперт дал 27 августа дал в интервью для местного телеканала Fox News. Высокопоставленный гость из Белого дома пояснил СМИ, что оба вооруженных конфликта нуждаются в решении. Однако на текущий момент у вашингтонской администрации есть план урегулирования между ХАМАС и Израилем, чего нельзя сказать об Украине.

Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже будет применено к России и Украине. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, обнародовал предложение по завершению войны в секторе Газа из 20 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников еврейского государства в течение 72 часов. Радикальное палестинское движение ХАМАС и другие местные группировки должны согласиться не участвовать в управлении анклавом ни напрямую, ни косвенно. Белыц дом хочет, чтобы контроль над землей осуществляли технократические власти под надзором международного органа во главе с самим Дональдом Трампом.

Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает.

