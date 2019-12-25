  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает
Сегодня, 9:46
54
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает

0 0

В США напомнили о реакции Трампа на переговоры между Москвой и Киевом.

Американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждениями журналиста о том, что российская экономика ослабевает. Такую оценку иностранный эксперт дал 27 августа дал в интервью для местного телеканала  Fox News. Высокопоставленный гость из Белого дома отреагировал на слова ведущего программы о том, что экономическая система Москвы сдает сбой. Вместо такой позиции в Вашингтоне напомнили на слова Дональда Трампа.

Я не знаю, сказал бы я так... Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти.

Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Уиткофф заявил, что провел с Путиным и его окружением 24-25 часов.

Фото: YouTube / Fox News Clips

Теги: стивен уиткофф, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии