В США напомнили о реакции Трампа на переговоры между Москвой и Киевом.

Американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждениями журналиста о том, что российская экономика ослабевает. Такую оценку иностранный эксперт дал 27 августа дал в интервью для местного телеканала Fox News. Высокопоставленный гость из Белого дома отреагировал на слова ведущего программы о том, что экономическая система Москвы сдает сбой. Вместо такой позиции в Вашингтоне напомнили на слова Дональда Трампа.

Я не знаю, сказал бы я так... Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Уиткофф заявил, что провел с Путиным и его окружением 24-25 часов.

Фото: YouTube / Fox News Clips