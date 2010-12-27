Баскетболист Уилл Томас счастлив переходу в "Зенит"

Спортсмен получил звание самого ценного игрока регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В среду, 7 августа в баскетбольный "Зенит" перешел тяжелый форвард Уилл Томас. С нынешним тренером клуба Жоаном Плазой он познакомился в 2014 году, сообщила пресс-служба БК.

Тренерский штаб планировал Томаса в качестве одного из ключевых игроков еще в начале работы по построению команды на новый сезон. Хотя формат выступления "Зенита" сменился на Евролигу, значимость Уилла в наших планах существенно не изменилась. Я рад, что, несмотря на определенные сложности, нам в итоге удалость договориться. Уверен, что его опыт, мастерство и самоотдача помогут нам в очень важном и крайне сложном сезоне. Генеральный директор "Зенита" Александр Церковный

Моя семья и я счастливы, что в моей карьере появилась возможность поиграть за "Зенит". Мы слышали только хорошее и о городе, и о клубе как организации. Не могу дождаться, когда наконец начну готовиться к наступающему сезону в составе моей новой команды. Форвард "Зенита" Уилл Томас

На паркете минувшего Еврокубка баскетболист провел 16 игр и занял первое место в финальной серии по проценту трехочковых бросков. Также он попал в пятерку лучших спортсменов по общему количеству подборов и получил звание MVP (Most Valuable Player) как самый ценный игрок регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Уилл Томас вышел из Университета Джорджа Мейсона и играл за клубы "Льеж Баскет", "Остенд", "Армия", " Каршияка", "Авеллино", "Уникаха" и "Велансия".

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Фото: БК "Зенит" / Офицальный сайт