Грозы и град ожидаются в городе только в воскресенье.

К Петербургу движутся грозовые тучи: об ухудшении погодных условий сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во время шторма обещают порывистый ветер. Температура в городе доставит от поднимутся +22. до +24 градусов тепла. Давление останется практически неизменным.

Также в ведомстве уточнили, что ненастье ожидается в Северной тсолице только 1 день: начало рабочей недели пройдёт уже без дождей.

Ранее мы сообщили о том, что воскресенье в Петербурге будет умеренно тёплым.

Фото: Piter.TV