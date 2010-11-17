Воскресенье в Петербурге будет умеренно тёплым и дождливым

В дневное время суток столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.

В воскресенье, 25 июня, Петербург будет находиться под влиянием северной части циклонической ложбины. В городе сохранится облачная с прояснениями погода, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В дневное время суток столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов, в Ленобласти температура достигнет +20…+25°. Порывы восточного ветра составят от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление будет мало меняться и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Фото: Piter.TV