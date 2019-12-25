Уходящая от полицейской погони иномарка разбила несколько машин

Инспекторам пришлось разбить в машине стекло, чтобы добраться до неприступного водителя.

Ночью 13 апреля полицейские с погоней ловили иномарку на улице Королева. Охота завершилась успешно, рассказали в паблике "Дорожный инспектор" "ВКонтакте".

Как выяснилось, водитель "Тойоты" проигнорировал требование инспекторов остановиться и только прибавил скорость, полиция пустилась за нарушителем следом. Иномарка так стремилась скрыться с глаз ДПС, что по пути протаранила несколько припаркованных пустых автомобилей, однако в итоге полицейские машины смогли заблокировать беглянку.

Чтобы достать водителя, инспекторам пришлось разбить стекло, поскольку автомобилист наотрез отказывался открывать дверь или опускать стекло. Местные жители позже рассказывали в соцсетях, что слышали стрельбу, но источником звука было именно разбитое окно в автомобиле. 36-летний водитель оказался разыскиваемым по Калининскому району с прошлого мая, но вдобавок попал под пять новых административных производств. Автолюбителя доставили в отдел полиции.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала угонщиков, возвращавших "ГАЗель" за выкуп/

Фото: pixabay