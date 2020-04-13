Полиция задержала угонщиков, возвращавших "ГАЗель" за выкуп

На данный момент раскрыта только одна автокража, но полиция подозревает еще несколько эпизодов.

Полиция Невского района задержала двоих мужчин и одну женщину, подозреваемых в автомобильных кражах. Известно, что злоумышленники требовали от владельцев машин выкуп за похищенную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На данный момент раскрыта одна автокража, но полиция предполагает, что банда могла промышлять подобным и ранее. Вечером 6 апреля к стражам порядка обратился петербуржец и рассказал, что его белая "ГАЗель" пропала с парковки у дома на улице Дыбенко. Ущерб автомобилист оценил в 600 тысяч рублей, а также пояснил, что с ним связались некие люди и потребовали 150 тысяч рублей за возврат фургона.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже, похищенную "ГАЗель" вскоре обнаружили на Дачном проспекте и в ходе засады арестовали угонщиков – 27-летний и 40-летний мужчины из закавказских государств, а также 30-летняя жительница Ленобласти. Мужчины ранее были судимы за угоны и кражи. Как выяснилось, один из злоумышленников заводил автомобиль, женщина садилась за руль и отгоняла машину в место отстоя, а третий находился в автомобиле сопровождения.

Ранее мы рассказывали, что подростки из Петербурга подозреваются в угоне "Жигулей".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти