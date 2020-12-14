Уходивший от погони водитель иномарки устроил ДТП на Дунайском проспекте

Он заехал в карман, где врезался, по меньшей мере, в пять автомобилей.

В ночь на 14 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Уходивший от полицейской погони водитель иномарки заехал в дорожный карман, не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео с места происшествия.

Полицейские заметили подозрительную иномарку на Дунайском проспекте. Автомобилист отказался остановиться по их требованию и увеличил скорость. Позже выяснилось, что за рулем находился 21-летний молодой человек. По меньшей мере, он врезался в пять машин. Свидетели происшествия утверждают, что водитель был пьян.

На место ДТП прибыли несколько полицейских машин. Виновника аварии задержали.

Ранее мы писали, что иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце.

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