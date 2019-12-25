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Иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце
Сегодня, 12:39
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IRINA_CHALKINA

Иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу, 12 декабря в Ленинградской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария произошла в 19:30 на 52-м километре региональной трассы А-120 "Южное полукольцо". За рулем иномарки был 28-лентий петербуржец. Он наехал на 22-летнего мужчину, который шел по проезжей части молодого мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что за рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, смертельное дтп, южное полукольцо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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куликова дионисия
Сегодня 13:23

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