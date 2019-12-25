Иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу, 12 декабря в Ленинградской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария произошла в 19:30 на 52-м километре региональной трассы А-120 "Южное полукольцо". За рулем иномарки был 28-лентий петербуржец. Он наехал на 22-летнего мужчину, который шел по проезжей части молодого мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV