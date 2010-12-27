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Знакомство в Интернете закончилось для петербурженки ограблением 
Сегодня, 11:29
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IRINA_CHALKINA

Знакомство в Интернете закончилось для петербурженки ограблением 

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После ухода нового знакомого дама обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму в 95 тысяч рублей.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что в Выборгском районе Петербурга прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении уроженца Армении, которого подозревают в ограблении петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, пострадавшая познакомилась с мужчиной в Интернете. Женщина решилась на свидание с ухажером. В итоге после ухода мужчины дама обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму в 95 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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