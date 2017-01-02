Пьяная автоледи собрала несколько машин на Будапештской

Очевидцы ДТП сообщают, что женщина, вероятно, ехала с корпоратива.

Вечером в пятницу пьяная автоледи протаранила несколько припаркованных автомобилей.

Очевидец аварии в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб сообщает, что очень пьяная женщина на иномарке протаранила на встречной полосе через двойную сплошную несколько автомобилей. Массовое ДТП произошло на углу Будапештской Димитрова.

Автор поста сообщает, что женщина буйно себя вела и была совершенно неадекватна. На опубликованных фотография х автоледи уже лежит и спит на газоне рядом с побитыми машинами.

На место ДТП прибыли спасатели и ГИБДД. Пользователи соцсетей предполагают, что женщина, вероятно, ехала с новогодней вечеринки.

Сегодня ранее: В Саратовской области в лобовом ДТП заживо сгорели двое взрослых и их 5-летний внук.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб