В Липецке пьяная автоледи устроила лобовое ДТП с 3 пострадавшими

Один из пострадавших в коме. По факту данной аварии возбуждено уголовное дело.

В Липецке по факту пьяного ДТП возбуждено уголовное дело.

Издание "Город48" сообщает, что 9 августа в Липецке на улице Зеленая 38-летняя водитель - женщина на автомобиле "Тойота Раф 4" выехала на полосу встречного движения и протаранила автомобиль ВАЗ 2107. В результате мощного столкновения от ВАЗ осталась искореженная груда металла.

В результате ДТП пострадал 49-летний водитель отечественного автомобиля, его 45-летняя жена, врач - кардиолог, и их 19-летний сын. У родителей переломы и сотрясение мозга. Молодой человек в критическом состоянии, по некоторым данным он в коме.

В момент ДТП женщина за рулем иномарки была пьяна. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье, санкции по которой подразумевают лишение свободы сроком до 7 лет.

Ранее:В Липецке после ночи поисков нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Фото:Piter/TV