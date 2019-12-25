В Липецке пьяная автоледи устроила лобовое ДТП с 3 пострадавшими

В Липецке по факту пьяного ДТП возбуждено уголовное дело.
Издание "Город48" сообщает, что 9 августа в Липецке на улице Зеленая 38-летняя водитель - женщина на автомобиле "Тойота Раф 4" выехала на полосу встречного движения и протаранила автомобиль ВАЗ 2107. В результате мощного столкновения от ВАЗ осталась искореженная груда металла.
В результате ДТП пострадал 49-летний водитель отечественного автомобиля, его 45-летняя жена, врач - кардиолог, и их 19-летний сын. У родителей переломы и сотрясение мозга. Молодой человек в критическом состоянии, по некоторым данным он в коме.
В момент ДТП женщина за рулем иномарки была пьяна. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье, санкции по которой подразумевают лишение свободы сроком до 7 лет.
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Фото:Piter/TV
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