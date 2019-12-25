В Липецке после ночи поисков нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Следователи выясняют, почему ребенок ушел из дома.

В Липецке всю ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика.

Региональные следственные органы сообщают, что накануне вечером, 12 августа, 11-летний мальчик ушел вечером в магазин и домой не вернулся. Обеспокоенные родители обратились за помощью к правоохранителям. Ребенка всю ночь искали полиция, волонтеры и неравнодушные граждане.

Сегодня утром стало известно, что мальчика нашли на улице в Липецке, а ночь он провел в Липецком районе на семейной даче. Там обнаружены следы его пребывания. Ребенок жив, здоров и невредим. Найденный школьник доставлен в следственный отдел.

Сейчас следственные органы выясняют причины ухода ребенка из дома и условия его проживания в семье.

В рамках проверки следователем будут установлены причины и обстоятельства ухода школьника из дома, условия его воспитания и проживания в семье.

СУ СК РФ по Липецкой области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:Pixabay