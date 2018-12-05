Горе-любовник разбил машину петербурженки после отказа познакомиться

Мужчина нанес вред, который оценивается в 78 тысяч рублей.

Житель Петербурга окажется на скамье подсудимых за умышленную порчу чужого имущества. Дело направлено в Пушкинский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Известно, что летом 2018 года мужчина решил познакомиться с молодой девушкой. Дама сердца ответила отказом на ухаживания молодого человека, за что впоследствии поплатилась. Раздосадованный кавалер набросился на машину петербурженки с кулаками. В итоге он нанес не менее четырех ударов по кузову автомобиля возлюбленной.

Volkswagen Polo, принадлежавший потерпевшей, получил повреждения на 78 тысяч рублей. На крыше, заднем и переднем крыле, крышке багажника появились вмятины.

Хулигана задержали. Теперь его будут судить.

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Фото: Piter.TV