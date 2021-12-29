  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Угрожавший гранатой инспектору ДПС на Просвещения мужчина получил условный срок
Сегодня, 20:42
138
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Угрожавший гранатой инспектору ДПС на Просвещения мужчина получил условный срок

0 0

По данным суда, мужчина не судим, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства, а на иждивении у него находится страдающая тяжёлым заболеванием жена. 

Петербуржец, который угрожал инспектору ДПС муляжом гранаты, получил условный срок. Выборгский суд Петербурга признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 15 февраля. 

В пресс-службе судов рассказали, что в конце декабря прошлого года нетрезвый Власов находился в припаркованном автомобиле Chery Tiggo FL у дома № 22А по проспекту Просвещения. Во время составления протокола из-за ДТП водитель взял макет ручной боевой гранаты "РГД-5" и пригрозил полицейскому взорвать её, после чего потянул за чеку.

Полицейский выхватил гранату и держал ее в руке до приезда сотрудников группы разминирования. По данным суда, мужчина не судим, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства, а на иждивении у него находится страдающая тяжёлым заболеванием жена. 

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 года.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге выявили факт мошенничества при исполнении обязательств по утилизации буксира. Выяснилось, что более 6 тонн лома не были учтены организацией в отчетной документации перед предприятием.

Фото: Piter.tv

Теги: дпс, муляж гранаты, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии