Угрожавший гранатой инспектору ДПС на Просвещения мужчина получил условный срок

По данным суда, мужчина не судим, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства, а на иждивении у него находится страдающая тяжёлым заболеванием жена.

Петербуржец, который угрожал инспектору ДПС муляжом гранаты, получил условный срок. Выборгский суд Петербурга признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 15 февраля.

В пресс-службе судов рассказали, что в конце декабря прошлого года нетрезвый Власов находился в припаркованном автомобиле Chery Tiggo FL у дома № 22А по проспекту Просвещения. Во время составления протокола из-за ДТП водитель взял макет ручной боевой гранаты "РГД-5" и пригрозил полицейскому взорвать её, после чего потянул за чеку.

Полицейский выхватил гранату и держал ее в руке до приезда сотрудников группы разминирования. По данным суда, мужчина не судим, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства, а на иждивении у него находится страдающая тяжёлым заболеванием жена.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 года.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге выявили факт мошенничества при исполнении обязательств по утилизации буксира. Выяснилось, что более 6 тонн лома не были учтены организацией в отчетной документации перед предприятием.

Фото: Piter.tv