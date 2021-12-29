В Петербурге выявили факт мошенничества при исполнении обязательств по утилизации буксира

Выяснилось, что более 6 тонн лома не были учтены организацией в отчетной документации перед предприятием.

Во вторник, 15 февраля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили Piter.tv, что старший следователь линейного отдела МВД на водном транспорте в Петербурге завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

В совершении преступления подозревается 46-летний местный житель. Следствие предполагает, что организация, специализирующаяся на оптовой торговле ломом металлов, выиграла тендер на оказание услуг по утилизации буксира ледового класса, принадлежащего унитарному предприятию. По договору компания обязалась выполнить работы по демонтажу и разделке частей корпуса буксира на металлический лом, определить массу черного и цветного лома с последующим его приобретением.

Полицейские изучили приемо-сдаточную и иную документацию и выяснили, что предприятию предоставили недостоверные сведения о количестве утилизированного лома черных металлов, полученного при выполнении обязательств по договору.

Так, более 6 тонн лома не учли в отчетной документации, а сумма причиненного ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Фото: Piter.tv