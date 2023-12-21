Петербуржец проведет 6 лет в колонии за угрозу ракетницей и кражу телефона

Телефон он сдал в комиссионный магазин.

В Петербурге мужчину осудили за то, что он угрожал ракетницей и похитил телефон. Подробности рассказали в прокуратуре Приморского района.

Следователями установлено, что ночью 29 марта 2024 года подсудимый, находясь у дома 12, корпус 1 по Комендантскому проспекту, выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

В ответ на просьбу потерпевшего вернуть сотовый, Ш. навел на него ракетницу и стал угрожать, что выстрелит. Потерпевший воспринял угрозу реально. Обвиняемый ушел, а телефон сдал в комиссионный магазин.

Ш. назначено наказание по совокупности приговоров в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ещё одного петербуржца отправили в колонию-поселение за попытку похитить из магазина 13 шоколадок.

Фото: Piter.TV