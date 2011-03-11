Пенсионер угрожал женщине убийством и расправой на подземной парковке в Приморском районе

В руках злоумышленника был предмет, похожий на пистолет. Сам он утверждает, что оружие игрушечное.

В четверг, 8 декабря, в полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что 27 ноября на территории подземного паркинга на Фермерском шоссе ей угрожал неизвестный мужчина, при этом наставлял на неё предмет, похожий на пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявитель рассказала, что у неё произошёл конфликт с нападавшим. Он пригрозил женщине расправой и убийством. Подозреваемый был задержан "по горячим следам". Им оказался пенсионер, который утверждает, что в момент перепалки использовал игрушечный пистолет. Впоследствии он отдал муляж своей супруге, а она выбросила его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что замерзающий пьяница угнал машину у неравнодушного к чужому горю курьера.

Фото: Piter.TV