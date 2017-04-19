Замерзающий пьяница угнал машину у неравнодушного к чужому горю курьера

В субботу, 26 ноября, замерзающий нетрезвый житель Петербурга угнал автомобиль 18-летнего курьера. Молодой человек предложил подвезти пьяного горожанина и лишился машины. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".
Гражданин Узбекистана, который работает в Северной столице доставщиком роллов, посадил в служебный транспорт петербуржца. Он планировал подвезти выпившего мужчину до Комендантского проспекта. По дороге на север города работник ресторана вышел из автомобиля на 5 минут, чтобы передать заказ клиенту, а когда вышел из подъезда, не обнаружил машину. Попутчик умчался на ней.
Лихой водитель далеко не уехал. Он врезался в три автомобиля. Злоумышленника задержали инспекторы ДПС в Приморском районе.
Угонщиком оказался 33-летний хулиган. В отношении нарушителя составили административный протокол, решается вопрос о заведении уголовного дела за угон машины.
Ранее на Piter.tv: сотрудники уголовного розыска Главка задержали строителя, который подозревается в убийстве петербурженки.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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