Замерзающий пьяница угнал машину у неравнодушного к чужому горю курьера

Лихой водитель далеко не уехал. Он врезался в три автомобиля.

В субботу, 26 ноября, замерзающий нетрезвый житель Петербурга угнал автомобиль 18-летнего курьера. Молодой человек предложил подвезти пьяного горожанина и лишился машины. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Гражданин Узбекистана, который работает в Северной столице доставщиком роллов, посадил в служебный транспорт петербуржца. Он планировал подвезти выпившего мужчину до Комендантского проспекта. По дороге на север города работник ресторана вышел из автомобиля на 5 минут, чтобы передать заказ клиенту, а когда вышел из подъезда, не обнаружил машину. Попутчик умчался на ней.

Лихой водитель далеко не уехал. Он врезался в три автомобиля. Злоумышленника задержали инспекторы ДПС в Приморском районе.

Угонщиком оказался 33-летний хулиган. В отношении нарушителя составили административный протокол, решается вопрос о заведении уголовного дела за угон машины.

Ранее на Piter.tv: сотрудники уголовного розыска Главка задержали строителя, который подозревается в убийстве петербурженки.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор