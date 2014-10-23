Сотрудники уголовного розыска Главка задержали строителя, который подозревается в убийстве петербурженки

По версии правоохранителей, мужчина убил девушку, а ее тело спрятал между пакетов со строительным мусором.

В Приморском районе полицейские задержали 41-летнего строителя, который подозревается в жестоком убийстве жительницы Петербурга. Мужчину нашли в хостеле на Московском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Близкий друг убитой заявил в полицию о том, что девушка перестала выходить на связь после того, как уехала оценивать ремонт в новых апартаментах. В квартире на Студенческой улице 24 ноября стражи порядка нашли тело 27-летней женщины. Труп был спрятан между мешками со строительным мусором. Убийца завернул его в полиэтилен.

Оперативники завели уголовное дело. Они подозревают в случившемся строителя, который занимался работами в квартире. Мужчина задержан.

Ранее на Piter.tv: на Наличной улице трое судимых горожан подозреваются в убийстве соседки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону