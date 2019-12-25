В Лефортовский суд поступило сообщение об угрозе минирования

Злоумышленники заявили о своей причастности к нацисткой группировке.

В Лефортовский суд Москвы поступила угроза о подготовке взрывов во всех судах столицы. Об этом сообщил источник телеканала "360" в правоохранительных органах.

Отправившие письмо злоумышленники причислили себя к нацистами, которые готовы "объявить войну" российским органам власти. Они потребовали выплатить 100 тыс. рублей, иначе во всех московских судах якобы сработают бомбы.

Аналогичную угрозу получил и Бутырский суд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за граффити про Украину.

Фото: Piter.TV