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В Лефортовский суд поступило сообщение об угрозе минирования
Сегодня, 15:41
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В Лефортовский суд поступило сообщение об угрозе минирования

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Злоумышленники заявили о своей причастности к нацисткой группировке.

В Лефортовский суд Москвы поступила угроза о подготовке взрывов во всех судах столицы. Об этом сообщил источник телеканала "360" в правоохранительных органах.

Отправившие письмо злоумышленники причислили себя к нацистами, которые готовы "объявить войну" российским органам власти. Они потребовали выплатить 100 тыс. рублей, иначе во всех московских судах якобы сработают бомбы.  

Аналогичную угрозу получил и Бутырский суд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за граффити про Украину.

Фото: Piter.TV

 

Теги: лефортовский суд, москва, новости россии, угроза минирования
Категории: Лента новостей, Новости России,

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