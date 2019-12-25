В Петербурге мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за граффити про Украину

Подозреваемый вину в суде признал, просил о рассмотрении дела в особом порядке.

Мировой суд Пушкинского района огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в вандализме. Он нарисовал граффити с восхвалением Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчину в мае поместили под стражу после того, как он аэрозольным баллончиком нанес на стену здания на Изборской улице надпись, которая раньше была в ходу у местных националистов на Украине. Он тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый вину в суде признал, просил о рассмотрении дела в особом порядке. Суд решил наказать его штрафом в размере 30 000 рублей. С учетом содержания под стражей мужчину освободили выпустили из-под стражи в зале суда немедленно.

Ранее стало известно, что петербуржец заплатит штраф 80 тысяч рублей за фото с ягодицами на фоне Спаса на Крови.

Фото: Piter.tv