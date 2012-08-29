Петербуржец заплатит штраф 80 тысяч рублей за фото с ягодицами на фоне Спаса на Крови

Подсудимый признал вину, дело слушалось в особом порядке.

Петербуржец должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей по статье об оскорблении чувств верующих. О таком решнии рассказала объединенная пресс-служба городских судов.

Не позднее ноября 2021 года молодой человек, которому на тот момент не было 18 лет, со своим приятелем сфотографировался на фоне Спаса на Крови. Он на фото показывал оголенные ягодицы, его друг встал анфас, также со спущенными штанами.

Подсудимый признал вину, дело слушалось в особом порядке.

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Фото: Piter.tv