Полицейские задержали троих жителей Ленобласти за кражу BMW стоимостью 8,7 млн рублей

Машину разыскивают. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности группы и их соучастников.

В четверг, 25 мая, полицейские задержали троих жителей 47-ого региона, которые угнали BMW X5 в Северной столице. Стоимость машины оценивается почти в 9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступление в период с 12:00 11 мая до 09:20 16 мая. Белая иномарка 2021 года выпуска принадлежит петербургской компании. Авто было припарковано по Арцеуловской аллее. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угнанный автомобиль перегнали в садоводство Красный Холм в Выборгском районе.

Среди задержанных оказались 57-летний житель садоводства Красный Холм, 35-летний мужчина из Сертолово и 57-летний житель Мурино. Кроме того, в садоводстве Красный Холм правоохранителями был найден автомобиль Mercedes и средства связи.

Машину разыскивают. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности группы и их соучастников.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Коломяжском проспекте полиция ликвидировала подпольное казино.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти