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В Петербурге возбудили дело против учителя физкультуры из-за интима со школьницей
Сегодня, 17:28
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В Петербурге возбудили дело против учителя физкультуры из-за интима со школьницей

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С 2019 года мужчина в автомобиле и квартире неоднократно вступал в интимную связь со школьницей 2005 года рождения. 

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из городских школ. Мужчина обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим  шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По версии следствия, мужчина с мая 2019 года в автомобиле и квартире неоднократно вступал в половые сношения со школьницей 2005 года рождения. 

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего учителя ОБЖ, который в течение года вступал в интимную связь со своей ученицей.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: интим, уголовное дело, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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