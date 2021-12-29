В Петербурге возбудили дело против учителя физкультуры из-за интима со школьницей

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из городских школ. Мужчина обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, мужчина с мая 2019 года в автомобиле и квартире неоднократно вступал в половые сношения со школьницей 2005 года рождения.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего учителя ОБЖ, который в течение года вступал в интимную связь со своей ученицей.
Фото: Следственный комитет РФ
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