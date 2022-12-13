Уголовное дело завели на подростка за совращение семилетней девочки в Ленобласти

Известно, что 14-летний мальчик надругался над ребёнком в подъезде одного из домов в деревне Большие Колпаны.

Подросток, которого подозревают в совращении 7-летней девочки в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно Piter.tv.

Известно, что 14-летний мальчик надругался над ребёнком в подъезде одного из домов днём 14 марта. В полицию обратился отец несовершеннолетней девочик.

Следователи завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Подозреваемого после допроса передали опекуну.

Фото: Piter.tv