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Уголовное дело завели на подростка за совращение семилетней девочки в Ленобласти
Сегодня, 10:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело завели на подростка за совращение семилетней девочки в Ленобласти

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Известно, что 14-летний мальчик надругался над ребёнком в подъезде одного из домов в деревне Большие Колпаны.

Подросток, которого подозревают в совращении 7-летней девочки в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно Piter.tv.

Известно, что 14-летний мальчик надругался над ребёнком в подъезде одного из домов днём 14 марта. В полицию обратился отец несовершеннолетней девочик.

Следователи завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Подозреваемого после допроса передали опекуну. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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