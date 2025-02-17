Уголовное дело возбуждено по факту попытки диверсии в Нижегородской области

СК РФ сообщила о попытке поджога объектов на железной дороге в российском регионе.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России в отношении двух жителей Нижегородской области. В настоящее время фигуранты подозреваются по статье за покушение на диверсию. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она добавила, что злоумышленники пытались поджечь релейные шкафы, расположенные на одном из железнодорожных перегонов Горьковской дороги. В момент совершения преступления сообщники были пойманы сотрудниками ФСБ по региону и правоохранительными органами по транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Следственный комитет России совместно с другими правоохранительными органами принимает комплексные меры по противодействию преступным проявлениям, посягающим на общественную безопасность. Светлана Петренко, глава СК РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что аналогичные преступления расследуются более чем в девяти регионах нашей страны. В общей сложности за 2024 год специалисты направили в судебную инстанцию порядка 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера. Данный показатель на 40 процентов больше, чем фиксировался в 2023 году.

В УФСБ сообщили о срыве почти 200 воздушных атак ВСУ за неделю в ДНР.

Фото и видео: Следственный комитет России