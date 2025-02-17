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В УФСБ сообщили о срыве почти 200 воздушных атак ВСУ за неделю в ДНР

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"Купол Донбасса" защитил Донецк и Макеевку от ударов дронов ВСУ.

Почти 200 воздушных атак Вооруженных сил Украины сорваны за минувшую неделю на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что местная система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" выявила, а затем перехватила 193 вражеских беспилотных летательных аппарата. Известно, что дроны армии киевского режима летали над населенными пунктами Донецк и Макеевка. В частности, вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района успешно перехвачен украинский ударный дрон самолетного типа. Дополнительно взрывотехники из силового ведомства обезвредили БПЛА и уничтожили взрывчатку на полигоне. 

В Челябинской области задержали начальника отдела Госавтоинспекции.

Фото и видео: ФСБ ДНР России

Теги: беспилотники, днр, купол донбасса, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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