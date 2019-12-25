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Уголовное дело возбудили после массовых жалоб на признаки отравления в Нижнем Новгороде
Сегодня, 15:38
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Уголовное дело возбудили после массовых жалоб на признаки отравления в Нижнем Новгороде

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Ведется расследование по части 1 статьи 238 УК РФ.

Прокуратура региона возбудила уголовное дело возбудили после массовых жалоб на признаки отравления у учеников гимназии под номером 13 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Расследуются нарушения по признакам преступления в части 1 статьи 238 УК РФ.

По результатам материалов проверки Роспотребнадзора возбуждено дело по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Сотрудники Роспотребнадзора занимаются проверкой учебного учреждения  и организации, которая предоставляет услуги питания школе. Допрашиваются ответственные должностные лица. Специалисты изучают всю необходимую документацию.

ТАСС: около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде.

Фото: Следственный комитет России

Теги: массовое отравление, нижний новгород, прокуратура, уголовное дело
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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