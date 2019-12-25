ТАСС: около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде

Информация проверяется Роспотребнадзором.

Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказали региональные представители пресс-службы прокуратуры. Известно, что пострадавшие с признаками отравления обратились в местное управление Роспотребнадзора.

Почти 40 человек, но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились. источник ТАСС

В Ленобласти двухлетний малыш попал в больницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv