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ТАСС: около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде
Сегодня, 11:23
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ТАСС: около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде

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Информация проверяется Роспотребнадзором.

Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказали региональные представители пресс-службы прокуратуры. Известно, что пострадавшие с признаками отравления обратились в местное управление Роспотребнадзора.

Почти 40 человек, но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились.

источник ТАСС

В Ленобласти двухлетний малыш попал в больницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: массовое отравление, нижний новгород, регионы, школа
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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