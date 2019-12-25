Спасатели увидели живых людей на месте жесткой посадки самолета.

Уголовное дело возбудили по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по региону. На данный момент воздушное судно найдено. Ранее оно пропало с радаров диспетчеров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") пресс-служба СК РФ

Спасатели нашли борт на месте жесткой посадки. Состояние экипажа и пассажиров уточняется. Готовится эвакуация в случае необходимости. Для этого к месту крушения отправлены дополнительные вертолеты из Томска. В экстренных ведомствах доложили о том, что пропавшие люди живы. В самолете летело 15 человек, включая двух детей. Также там находились четыре члена экипажа.

Фото: Piter.tv