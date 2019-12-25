Диспетчеры потеряли связь с экипажем.

Российский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Об этом рассказали экстренные службы региона. На борту воздушного средства могут находиться от 13 до 17 человек, включая четырех несовершеннолетних пассажиров. Инцидент произошел в Бакчарском районе. У борта сработал аварийный маяк. Эксперт уточнил, что установлены координаты возможного местонахождения Ан-28.

Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар. источник экстренного ведомства

Специалист пояснил, что на данный момент установлены возможные координаты самолета. При этом до потери Ан-28 экипаж не докладывал о неполадках, а полет проходил в штатном режиме. Перед вылетом борт был технически исправен. Сейчас не исключается версия того, что самолет потерпел крушение. Информацию о потере связи с пилотом подтвердили сотрудники Сибирского спасательного центра. Пропавший Ан-28 принадлежит местной компании "Сибирская легкая авиация". Он направлялся из Кедрового до Томска. На поиски борта направлен вертолет Ми-8.

Эксперты назвали причину падения Ан-26 на Камчатке.

Фото: ГУ МЧС России