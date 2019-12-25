Эксперты назвали причину падения Ан-26 на Камчатке

Авиакатастрофа произошла 6 июля.

Специалистам удалось расшифровать данные с черных ящиков потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Предварительной причиной трагедии назвали ошибку пилотов воздушного судна. Стало известно, что из начального пункта Ан-26 вылетел с двухчасовой задержкой. Перед посадкой самолет отклонился от заданного курса приблизительно на пять километров. За минуту до рокового столкновения со скалой, когда до конечного пункта самолету оставалось девять километров, пилоты связались с вышкой в последний раз. В этом сообщении они доложили о снижении Ан-26 до 600 метров.

Установлено, что на момент столкновения скорость воздушного судна составляла 340 километров в час, шасси и закрылки не были выпущены. Из-за крайне неблагоприятных погодных условий пилоты не в состоянии были увидеть препятствие.

Напомним, авиакатастрофа произошла 6 июля. Самолет Ан-26 следовал по рейсу из Петропавловска-Камчатского до Паланы. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Сотрудники МЧС обнаружили обломки воздушного судна приблизительно в четырех километрах от ВПП. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы.

Фото: МЧС РФ, Telegram/Baza