В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника подростками из Судана

По версии следствия, над мальчиком издевались умышленно и систематически.

ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту систематических избиений подростка группой африканских мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Группе молодых людей из Судана вменяют групповые истязания несовершеннолетнего. Согласно данным следствия, умышленные издевательства над школьником 2008 года рождения продолжались в период с 1 ноября 2021 года по 26 января 2023 года на территории Выборгского района Петербурга.

Сотрудники следственного комитета проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, а также проверяют данные об аналогичных преступлениях на территории района.

Ранее мы сообщили о том, что у пенсионерки в Петербурге похитили Porsche Cayenne.

Фото: Следственный комитет России