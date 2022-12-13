У пенсионерки в Петербурге похитили Porsche Cayenne

Стоимость иномарки составляет 3 млн рублей.

В среду, 8 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в период с 20 декабря 2022 года до 17:50 8 марта 2023 года у одного из домов по Гжатской улице была похищена иномарка Porsche Cayenne чёрного цвета. Об этом стало известно Piter.TV.

Стоимость иномарки составляет 3 млн рублей. Автомобиль принадлежит 62-летней пенсионерке, по КАСКО и ОСАГО не застрахован, средствами спутниковой сигнализацией не оборудован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина сломал ворота Соборной мечети.

Фото: Piter.TV