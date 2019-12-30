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В Омске отчим "оторвал" уши четерехлетнему мальчику. Возбуждено уголовное дело

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Об истязаниях сообщил родной отец ребенка.

Житель Омска стал фигурантом уголовного дела за издевательства над четырехлетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону. 

Известно, что в полицию обратились отец и бабушка мальчика. Они пожаловались на отчима, с которым ребенок проживает вместе с матерью. На теле мальчика были обнаружены царапины,  синяки по всему телу, а также порванные ушные раковины.

В СК РФ возбудили дело по статье "Истязание". В данный момент ребенок живет о папы с бабушкой. Они намерены добиваться, чтобы мать мальчика лишили родительских прав. 

В ведомстве добавили, что в рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта. Там не исключают борьбу родителей за ребенка.

Теги: избиение, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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