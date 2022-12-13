  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:57
177
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело о взрыве кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК

0 0

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, угловое дело о взрыве кафе на Университетской набережной в Петербурге было передано в Главное следственное управление ведомства.

Напомним, что 2 апреля около 18:00 в заведении произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский). Всего в результате происшествия пострадали 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. На месте взрыва по-прежнему работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельтва произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что п после взрыва в кафе на Университетской в тяжелом состоянии остаются 8 человек.

Видео: СК РФ

Теги: санкт-петербург, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
nanaya centrithis
Сегодня 11:40

Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кaпель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- https://vinci.tk/demon

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии