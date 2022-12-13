Уголовное дело о взрыве кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, угловое дело о взрыве кафе на Университетской набережной в Петербурге было передано в Главное следственное управление ведомства.

Напомним, что 2 апреля около 18:00 в заведении произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский). Всего в результате происшествия пострадали 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. На месте взрыва по-прежнему работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельтва произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что п после взрыва в кафе на Университетской в тяжелом состоянии остаются 8 человек.

Видео: СК РФ