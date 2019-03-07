Дело генерального директора, насмерть сбившего пенсионерку в Репино, передано в суд

Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи Главного следственного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела о трагедии в Репино, где внедорожник насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело водителя передано в Зеленогорский суд для рассмотрения по существу, передает ГУ МВД.



Напомним, что ДТП случилось в Репино в сентябре прошлого года. Внедорожник "Инфинити" на скорости въехал в супермаркет "Репинский 24" и раздавил пенсионерку. За рулем сидел 68-летний генеральный директор петербургской энергосберегающей компании. Против него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В худшем случае ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Дата заседания суда пока неизвестна.



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