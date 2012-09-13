Подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной задержали в Подмосковье

Ее тело нашли в октябре 2018 года в Подмосковье.

В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгении Шишкиной. Ее тело нашли в октябре 2018 года в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по России.

По версии следствия, исполнителем убийства является 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, а посредник – 17-летний петербуржец. Следователи допрашивают их, идет вопрос об их аресте.

На задержанных вышли следственным путем. По предварительным данным, убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. Устанавливаются заказчики преступления. Пресс-служба СКР

Ранее следком опубликовал видео с места убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.

Фото и видео: Следком