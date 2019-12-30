Завершено расследование убийства следователя в поселке Архангельское Московской области

Завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве Евгении Шишкиной, совершенное 10 октября 2018 года.
ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко сообщает, что уголовное дело в отношении 2 исполнителей заказного убийства Евгении Шишкиной завершено. В ходе расследования установлено, что заказчиком убийства является хакер Ярослав Сумбаев. По данным Интерпола, Сумбаев и еще 28 человек в России обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Евгения Шишкина. Следствие считает, что убийство следователя было местью Сумбаева.
Сумбаев для реализации плана привлек Ивана Кочеткова. А затем, представившись другим именем, через мессенджер привлек к исполнению убийства несовершеннолетнего, который в свою очередь привлек Абдулазиза Абдулазизова, который 10 октября и застрелил Шишкову.
По уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз. В ходе следствия исполнители полностью признали вину.
Светлана Петренко, официальный представитель СУ СК РФ
Сумбаев экстрадирован из Грузии и арестован до 24 марта. Иван Кочетков находится в розыске.
Напомним, Евгения Шишкина утром вышла из своего дома, чтобы отправиться на работу. Абдулазиз Абдулазизов выстрелил в шею женщины, от полученного ранения она скончалась до приезда "скорой". Тело супруги обнаружил муж убитой.
Видео: MASH
Фото: СУ СК РФ по Московской области
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