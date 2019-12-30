Завершено расследование убийства следователя в поселке Архангельское Московской области

Евгения Шишкина, следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, была убита утром 10 октября 2018 года, когда утром вышла из своего дома на работу.

Завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве Евгении Шишкиной, совершенное 10 октября 2018 года.

ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко сообщает, что уголовное дело в отношении 2 исполнителей заказного убийства Евгении Шишкиной завершено. В ходе расследования установлено, что заказчиком убийства является хакер Ярослав Сумбаев. По данным Интерпола, Сумбаев и еще 28 человек в России обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Евгения Шишкина. Следствие считает, что убийство следователя было местью Сумбаева.

Сумбаев для реализации плана привлек Ивана Кочеткова. А затем, представившись другим именем, через мессенджер привлек к исполнению убийства несовершеннолетнего, который в свою очередь привлек Абдулазиза Абдулазизова, который 10 октября и застрелил Шишкову.

По уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз. В ходе следствия исполнители полностью признали вину. Светлана Петренко, официальный представитель СУ СК РФ

Сумбаев экстрадирован из Грузии и арестован до 24 марта. Иван Кочетков находится в розыске.

Напомним, Евгения Шишкина утром вышла из своего дома, чтобы отправиться на работу. Абдулазиз Абдулазизов выстрелил в шею женщины, от полученного ранения она скончалась до приезда "скорой". Тело супруги обнаружил муж убитой.

Видео: MASH

Фото: СУ СК РФ по Московской области