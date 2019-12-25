В Ленобласти расследуют таинственное исчезновение 70-тонного военного укрепления

Материальный ущерб хотели взыскать с военнослужащей, которая была начальником склада военно-технического имущества.

В Ленобласти расследуют дело о краже 70-тонного "Панциря" – фортификационного сооружения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Иск в городской гарнизонный военный суд подал командир воинской части в ЛО. Он требовал взыскать с военнослужащей, которая была начальником склада военно-технического имущества, 447 тысяч рублей материального ущерба.

Суд отказал истцу в требовании. Сама женщина заявила, что 27 марта текущего года отбыла на новое место службы, и "Панцирь" находился далеко от него. Кроме того, территорию, где находилось военное укрепление, сдали в аренду, поэтому она не могла обеспечить сохранность имущества.

На данный момент все обвинения с женщины сняты, "Панцирь" ищут дальше. Уголовное дело расследуется по статье "Кража".

Комплекс "Панцирь-2ПУ" предназначен для защиты и оборудования в нем командного пункта в ходе боевых действий. Военное укрепление достигает в высоту более 4 метров и в длину более 43 метров. "Панцирь" оснащен герметичной дверью и имеет противохимическую защиту, вентиляцию, отопление, кондиционер и освещение.

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Фото: Объединенная пресс-служба городских судов