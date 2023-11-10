Уголовное дело о даче взятки сотруднику ДПС возбуждено в Петербурге

Деньги мужчина отдал за непривлечение его к административной ответственности.

В отношении 33-летнего гражданина Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС) по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 25 июля.

Следствие установило, что 24 июля фигурант в патрульном автомобиле на проспекте Науки передал старшему инспектору ДПС ГИБДД ГУ МВД России взятку в размере 50 тыс. рублей. Деньги мужчина отдал за непривлечение его к административной ответственности. О совершенном преступлении заявил сам сотрудник ДПС.

Следователи районного подразделения ГСУ СК РФ по Петербургу предъявили обвинение фигуранту. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что студенту-медику из СЗГМУ имени Мечникова дали 6,5 лет колонии за посредничество в даче взятки.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу