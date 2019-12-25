Уголовное дело о водителе-наркомане и ДТП на Литейном попало в суд

Из-за мужчины четверо человек получили тяжкие травмы.

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело автомобилиста, из-за которого в ДТП сильно пострадали люди. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В прошлом августе обвиняемый сел за руль своей "Лады", приняв наркотики и посадив еще двоих в салон. На Литейном проспекте водитель на скорости решил круто развернуться в обратную сторону и не обратил внимание на приближающийся сзади попутный "Хендай". Резкие маневры вынудили водителя иномарки резко затормозить, но это не уберегло его от столкновения машин. В результате удара два пассажира "Хендай" и пассажиры "Лады" получили тяжкие травмы.

Дело передали судье, но пока не приняли к производству.

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Фото: Piter.TV