Уголовное дело на таможенников за взятки на 900 тысяч завели в Петербурге

Всего у фигурантов дела за время обыска было изъято порядка шести миллионов рублей.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. Производство в отношении пятерых сотрудников Южного таможенного поста Петербургской таможни по факту получения взятки в особо крупном размере возбудил 2-й отдел по расследованию особо важных дел.

По результатам предварительного следствия выяснилось что подозреваемые получали взятки от "участников внешнеэкономической деятельности". Это продолжалось порядка 10 лет – с 2010 года по текущее время.

Пресс-служба транспортного СК уточняет, что за денежное вознаграждение таможенники старались ускорять сроки контроля в случае ввоза товаров на территорию ЕАЭС через Южный таможенный пост таможни в Петербурге. Устранялись возможные препятствия для выпуска товаров, контроль мог и не проводиться. За данные действия проводилась "оплата" в сумме порядка 900 тысяч рублей.

В ходе обысков у фигурантов дела были найдены и изъяты порядка 6 миллионов рублей. Двое таможенников задержаны органами следствия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что балтийские таможенники нашли спрятанные в дверях контрабандные сигареты. Специалисты изъяли порядка 188 пачек табачных изделий за два дня.

Фото: Piter.tv