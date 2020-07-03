Балтийские таможенники нашли спрятанные в дверях контрабандные сигареты

Специалисты изъяли порядка 188 пачек табачных изделий за два дня.

Балтийская таможня раскрыла "секрет" дверных панелей, перевозимых 30 июня из Петербурга за границу: внутри дверей нашли 84 тысячи пачек белорусских сигарет. Как рассказали в пресс-службе таможни, выявить странную партию дверей помогла система управления рисками.

При осмотре дверных панелей с помощью инспекционно-досмотрового комплекса специалисты увидели нехарактерные затемнения, которые могли оказаться посторонними предметами. Так и получилось: внутри контейнера находилось шесть паллет с дверьми без товарного знака, в каждой паллете по 25 полотен. При вскрытии деревянных полотен обнаружились стройные ряды пачек сигарет Minsk и Rothmans, по 560 пачек в каждой двери. Всего таможенники нашли и изъяли 84 тысячи пачек контрабандной табачной продукции. Отмечается, что партия необычных дверей направлялась из Петербурга в Германию, городом разгрузки значился Роттердам.

Похожая партия дверей приехала на таможню 2 июля, подозрительный груз, направляющийся в Нидерланды, осмотрели и также нашли спрятанные коробки белорусских сигарет. Некоторые из них, однако, были пустыми, но всего таможенники изъяли 104 пачки.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде табачных изделий. Как отметили на таможне, за последние три месяца это уже седьмой случай выявления сигарет белорусского производства: ранее граждане прятали их в пиломатериалах, мебели, тепловолокне.

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Видео, фото: пресс-служба Балтийской таможни