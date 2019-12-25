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В квартире на Энгельса накрыли подпольный игровой клуб
Сегодня, 9:29
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Alena_Zinovieva

В квартире на Энгельса накрыли подпольный игровой клуб

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В помещении стояли 35 игровых автоматов типа "GAMINATOR".

Вечером 11 июня в результате следственно-розыскных мероприятий полицейские накрыли подпольный игровой клуб в Выборгском районе города. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Неустановленные лица организовали казино в квартире дома №138/2 по проспекту Энгельса. В помещении стояли 35 игровых автоматов типа "GAMINATOR".

В понедельник, 29 июня, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Ранее мы писали, что петербургская прокуратура собирается выявить подпольные казино при помощи горожан.

Фото: pixabay.com

Теги: азартные игры, игровой клуб, казино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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